Hamsi avı yasağı Gürcistan ve Abhazya'da da uygulansın önerisi

BALIKESİR (AA) - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, hamsi boyunun limitin altında kalması nedeniyle, Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 günlüğüne alınan av yasağı kararının doğru bir müdahale olduğunu belirterek, "Bu popülasyon birkaç hafta sonra Gürcistan-Abhazya sınırlarına geçmiş olacaktır. Eğer aynı hassasiyeti bu ülkeler de göstermezse, kendi sularımızda koruduğumuzu sandığımız hamsi, orada avlanarak balık unu ve balık yağı fabrikalarına yok pahasına satılabilir." dedi.

Sarı, AA muhabirine, hamsinin üremesini Karadeniz'in kuzey kıyılarında gerçekleştirdiğini, ardından sonbahar aylarında da büyük sürüler halinde güneye, kışı geçirmek için göç ettiğini ifade etti.

Hamsinin göç zamanının, yoğunluğunun ve süresinin, iklim ile deniz suyu sıcaklığı, besin bolluğu şartlarına göre değişim gösterdiğini anlatan Sarı, "Bu yıl avcılık sezonu başında balıkçılar hamsiden umduklarını bulamasalar da önce aralık ayı başında Marmara Denizi'nde, sonra da Karadeniz'de bol av vermeye başladı." diye konuştu.