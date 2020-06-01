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Hamsilos Koyu ziyarete açıldı

SİNOP HABERLERİ  | 01.06.2020 14:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Sinop’ta Hamsilos Koyu bugün itibarıyla ziyarete açıldı.Fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçi kabul ettiklerini belirten Doğa ve Milli Parklar 10.

Hamsilos Koyu ziyarete açıldı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Sinop’ta Hamsilos Koyu bugün itibarıyla ziyarete açıldı.
Fiziksel mesafe kurallarına uygun şekilde ziyaretçi kabul ettiklerini belirten Doğa ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, ziyaretçi kabul edilecek olan Hamsilos’ta her türlü hijyen önlemlerini de aldıklarını kaydetti. Başyiğit konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Korona virüs sebebiyle alınan tedbirler gereği kararname ile koylarımız ziyaretlere kapalıydı. Şimdi yeni çıkan kararname ile bugün itibari ile tüm Türkiye’de ki tabiat parkları açıldı. Sinop’ta ise Hamsilos Koyumuz bugün itibarıyla hizmete açıldı. Gelecek olan vatandaşlarımız sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına lütfen uysunlar. Gerekli uyarılar zaten yapılacak. Vatandaşlarımız lütfen uyarılara uysunlar. Mangal yapacak olan vatandaşlar için fiziksel mesafe kuralı çok önemli. Toplu oturma yerlerinde maskeler kullanılacak ve sosyal mesafeye uyulacak” dedi.

Hamsilos Koyu ziyarete açıldı

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