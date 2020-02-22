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Hamur’da 2.dönem planlama toplantısı yapıldı

AĞRI HABERLERİ  | 22.02.2020 13:35 | Son Güncelleme

Hamur’da 2.dönem planlama toplantısı yapıldı.Ağrı’nın Hamur ilçesinde çalışan tüm öğretmenlerin ve idarecilerin katıldığı toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç başkanlık etti.Toplantıda İlçe Milli Eğitim şube müdürü İsmail Tanrıverdi de hazır bulundu.Duyuruların yapılmasının ardından ikinci dönem yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.Eğitim öğretim kalitesini artırmak; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde çıtayı yükseltmek için yapılacak çalışmalara ilişkin takvim belirlenip öğretmenlere duyuruldu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç çalışmalarda kullanılan "Hamur’da güzel şeyler oluyor" spotu vurgulanarak örnek güzel çalışmaların yapılacağını belirtti.Toplantıda yılsonunda güzel çalışmaların, başarıların toplum önünde ödüllendirileceği müjdesi verildi.Toplantı sonunda öğretmenlere önerilerde bulunan Karakoç şöyle devam etti: "eğitimci olarak topluma önderlik yapmaya, ışık saçmaya devam edeceğiz.

Hamur’da 2.dönem planlama toplantısı yapıldı.
Ağrı’nın Hamur ilçesinde çalışan tüm öğretmenlerin ve idarecilerin katıldığı toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç başkanlık etti.
Toplantıda İlçe Milli Eğitim şube müdürü İsmail Tanrıverdi de hazır bulundu.
Duyuruların yapılmasının ardından ikinci dönem yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.
Eğitim öğretim kalitesini artırmak; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde çıtayı yükseltmek için yapılacak çalışmalara ilişkin takvim belirlenip öğretmenlere duyuruldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç çalışmalarda kullanılan "Hamur’da güzel şeyler oluyor" spotu vurgulanarak örnek güzel çalışmaların yapılacağını belirtti.
Toplantıda yılsonunda güzel çalışmaların, başarıların toplum önünde ödüllendirileceği müjdesi verildi.
Toplantı sonunda öğretmenlere önerilerde bulunan Karakoç şöyle devam etti: "eğitimci olarak topluma önderlik yapmaya, ışık saçmaya devam edeceğiz. Hem davranışlarımızla hem bilgimizle hem de örnek çalışmalarımız ile toplum içinde parmakla sayılan bireyler olmaya devam edeceğiz. Öğretmenlik mesleğini ayağa düşürmeye çalışanlara malzeme vermeyeceğiz. Aklımızı kimseye kiraya vermeden her olayı, her konuyu irdeleyerek düşünerek tartışacağız. Aynı zamanda öğrencilerimizi de eleştiren düşünen insanlar olarak yetiştireceğiz. Kuran’da da birçok sürenin sonunda ’düşünmez misiniz, akletmez misiniz? ’ şeklinde bizi uyaran ve aklımızı kullanmamızı öneren ayetler mevcuttur. Aksi durumda bizim robottan veya diğer canlılardan hiçbir farkımız olmayacaktır. Zaten aklı olmayan insan, İslam’da sorumlu bile tutulmamaktadır. Onun için her söyleneni, her konuşulanı sorgulamadan olduğu gibi doğru kabul etmek, eğitimci olarak bize yakışmaz. Buna dikkat edip eğitim ortamlarımızın huzurunu muhafaza edin. Gereksiz şeylerle uğraşacak zamanımız yoktur ve olmamalıdır. Öğretmenler odasında oturduğumuzda boş şeyler yerine yeni, güzel projeler üretmek için kafanızı yormalısınız. Çaba, gayret ve emekleriniz hiçbir zaman sonuçsuz kalmaz. Hem vicdan, gönül huzuru anlamında hem de başarılı sonuçlar alarak da siz bunların sonuçlarını görürsünüz. Sizden ümitliyim. İnşallah ilçemizdeki öğrencilerimiz için sizler başarılı çalışmalarınızla göz doldurmaya devam edeceksiniz. 2019-2020 Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi hayırlı uğurlu olsun."

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