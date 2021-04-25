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Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş’ın gücüne karşı koyamadık

25.04.2021 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu maçın ardından konuştu. Beşiktaş’ın gücüne karşı koyamadıklarını söyleyen Hamzaoğlu, 44 puanın kendilerini ligde tutacağını ifade etti.

Hamza Hamzaoğlu: Beşiktaş’ın gücüne karşı koyamadık

Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren ve sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılarak tehlikeli bölgeden çıkamayan Hes Kablo Kayserispor’da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün buraya gelirken ‘Acaba 1 puan ya da 3 puan alabilir miyiz’ diye düşünüyorduk ama maalesef Beşiktaş’ın direncine ve gücüne karşılık veremedik. Bizim için makas daralıyor. Daha önce birçok maçta iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Kazansaydık kredimiz olacaktı. Şimdi Denizlispor maçımız var ve ne yapıp edip kazanmak zorundayız. Son 5 haftada final maçlarımız var, en az 2 ya da 3 galibiyet almak zorundayız. Denizlispor maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

44 puanın kendilerini ligde tutacağını söyleyen Hamza Hamzaoğlu, kadro dışı kalan Sapunaru ile ilgili olarak da "Takımın bu durumdan çok olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Böyle bir karar verdik ve devam ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK: İHA

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