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Hamza Hamzaoğlu'ndan Adana Demirspor maçı değerlendirmesi:

03.02.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah Adana Demirspor maçı ile daha iyi bir Rizespor izlettireceğimizi düşünüyorum" - "(Gedson Fernandes transferi) Yönetimimizi tebrik ediyorum. İyi bir transfer. Takımımıza güç katacaktır"

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Adana Demirspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, her geçen gün iyiye gitmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İnşallah Adana Demirspor maçı ile daha iyi bir Rizespor izlettireceğimizi düşünüyorum." dedi.

Hamzaoğlu, yeşil-mavili ekibin antrenmanından önce Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, milli maç arasında eksikleri tamamlama ve oyuncularla farklı çalışma imkanı bulduklarını söyledi.

Hafta sonu Adana Demirspor gibi güçlü ve iyi bir kadroya sahip takımla mücadele edeceklerini kaydeden Hamzaoğlu, "Biz de güçlü bir takımız. Oyunumuzu güçlendirdiğimizi düşünüyorum. Bazı şeyler yerine oturdu ama geliştirmemiz gereken yönlerimiz de elbette var. Her geçen gün iyiye gitmemiz bizi mutlu ediyor. İnşallah Adana Demirspor maçı ile daha iyi bir Rizespor izlettireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, ​​​​​​​Gedson Fernandes'in transferinin kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Başkanımız Gedson Fernandes transferini söyleyince duraksadım. 'Mümkün olur mu?' diye düşündüm. Takım içerisinde bir yerlere oturtmaya çalıştım. Bize güç katacağını söyledim. Yönetimimizi tebrik ediyorum. İyi bir transfer. Takımımıza güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Gedson Fernandes'in bu akşam geç saatlerde Rize'ye geleceğini aktaran Hamzaoğlu, "Gedson yarın takımla birlikte olacak. Hazır olduğunu biliyoruz ama durumuna bakacağız. Yarın takımla antrenmanda olacak. Durumuna göre Adana Demirspor maçında değerlendireceğiz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, savunma bölgesi için alternatif oyuncularla görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Semih Kaya listemizdeydi ama başka bir takımla anlaştı. Başarılar diliyorum. Ponck düşündüğümüz oyunculardan biri. Görüşmelerimiz sürüyor. Başka alternatiflerimiz de var. Görüşmeler devam ediyor. İlk yarı yükümüzü taşıyan oyuncular belliydi. Aramıza yeni katılacak oyuncularla rekabetimiz güzel bir seviyeye taşınacak. Herkes formanın değerini biliyor. Bizi bir yerlere getirecek isimlerden ziyade bu isimlerin bir takım olması, isimler bize güç katacak ama birlikte mücadele etmemiz çok daha önemli. Böyle bir takım olduk. Daha da iyi olacağız."

Takımdaki eksiklere değinen Hamzaoğlu, "Umar'ın sakatlığı var. Kaleci Tarık Çetin çalışmaya başladı. Gökhan Akkan'ın ise sakatlığı devam ediyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamza Hamzaoğlu Çaykur Rizespor

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