Hamzabeyli Sınır Kapısında bekleyen tır şoförlerine AFAD kumanya dağıttı

EDİRNE (AA) - Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında yurt dışına çıkış için kuyrukte bekleyen şoförlere kumanya ikram edildi.

Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu hafta sonunda bu yana devam ediyor.

Avrupa’ya geçiş için yüzlerce tır şoförü bekleyişini sürdürürken, dünkü 30 kilometrelik tır kuyruğu bugün 20 kilometreye düştü.

AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekipleri, araçlarında bekleyen şoförlere su ve kumanya ikram etti.

Şoförler de ikram için ekiplere teşekkür etti.



