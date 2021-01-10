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Han’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

10.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
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Han’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutlayarak, Pandemi sürecinde basın çalışanlarının desteklenmesini istedi.Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Gazeteci; geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışı ile habercilik adına emek veren basın çalışanlarının bütünüdür.

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutlayarak, Pandemi sürecinde basın çalışanlarının desteklenmesini istedi.
Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, “Gazeteci; geçmişte olduğu gibi günümüzde de doğru, ilkeli ve tarafsız bir görev anlayışı ile habercilik adına emek veren basın çalışanlarının bütünüdür. Toplumumuzu doğru bilgilendirmek adına karşılaşılan her türlü zorluğa rağmen özveri ile görevlerini ifa eden, toplumun ortak sesi olan basın çalışanları, kamuoyunun da vicdanını temsil etmektedir. Halkın bilinçlenmesi, toplumsal barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde önemli bir görev üstlenirler” ifadelerine yer verdi.
Basın çalışanlarının, toplumun aydınlatılması sürecinde, farklı görüş ve düşünceleri objektif ve tarafsız yayın anlayışıyla yayınlarken, önemli ve hassas bir görev ifa ettiklerine dikkat çeken Han, “Pandemi sürecinde birçok basın çalışanı işini kaybetmiş ve maddi zorluk içerisine girmiştir. Pandemi sürecinde basın çalışanlarımızın desteklenmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Ayrıca basın çalışanlarımızın mesleki sorunlarının ivedi çözülmesi gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımızın, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü kutluyor, hayatlarını kaybeden basın çalışanlarına da Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu

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Malatya Namaz Vakitleri 10 Ocak Pazar

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:39
İkindi
15:10
Akşam
17:32
Yatsı
18:53

Malatya Nöbetçi Eczaneler10 Ocak Pazar

Anıl Eczanesi
Merkez
Dündar Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
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Yeni Kışla Eczanesi
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