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Hande Ataizi, Yasak Elma dizisinde rol alacak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 29.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Talat Bulut'un başrolünde oynadığı Yasak Elma dizisinde rol alacağı konuşulan Hande Ataizi iddialara yanıt verdi. Hande Ataizi, Yasak Elma dizisinde rol alacak mı?

Hande Ataizi, Yasak Elma dizisinde rol alacak mı?

Magazin gündemine bomba gibi düşen "Hande Ataizi, 18 yıl önce tacizle suçladığı Talat Bulut'un başrolünde olduğu 'Yasak Elma' dizisine katılıyor” iddiası; ‘Magazin Noteri YouTube Kanalı’nda cevaplandı.

Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy ve iddianın kahramanı ünlü oyuncu, programa telefonla bağlanarak soruları yanıtladı.

Hem Fatih Aksoy hem de Hande Ataizi; henüz tam bir anlaşma sağlanamamış olmasına rağmen, konu ile ilgili görüştüklerini söylediler. İkili bugün bir görüşme yemeğinde bir araya geleceklerini de açıkladı.

OLAY SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Hande Ataizi, 2000'de 'Melekler Evi'nde Talat Bulut ile oynamıştı. O dönem ''Talat Bulut beni odasına çağırdı. Ardından gecenin bir yarısı Van Gölü'ne beraber girmeyi teklif etti'' açıklamasını yapmıştı.

Talat Bulut ise ''Sanatçı kimlikleri olmayanlar, savunma mekanizmalarında cinsel kimlikleriyle ön planda olmak isterler. Bunları ara sıra tuvalet penceresine sıkışmış görebiliriz' karşılığını vermişti.

Ali Eyüboğlu’nun “bu açıklamalar aranızda sorun olmayacak mı?” sorusuna Ataizi, “ben profesyonelim, üzerinden 20 yıl geçti” cevabını verdi.

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