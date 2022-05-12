Hande Doğandemir'den sütyensiz poz! "Gözüküyor Hande hanım"

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Güneşi Beklerken, Keskin Bıçak gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sütyenli pozuyla adından söz ettirmişti. Doğandemir bu defa sütyen giymeden kamera karşısına geçti.

HANDE DOĞANDEMİR'DEN SÜTYENSİZ POZ!

36 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı.

O poza takipçileri, "Gözüküyor Hande hanım", "Baştan çıkartıcı", "Bu kadına aşığım" gibi yorumlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde sütyenli pozunu paylaşan Hande Doğandemir fit vücuduyla dikkat çekmişti.

Güzel oyuncu son zamanlarda cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı.

Doğandemir'in Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.





