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Hande Doğandemir'den sütyensiz poz! "Gözüküyor Hande hanım"

12.05.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annemizi Saklarken dizisinde başrol oynayan Hande Doğandemir'in yüzü diziden yana gülmemiş, dizi 8 bölümün ardından ekranlara veda etmişti. Yıllardır ekranlarda olan, tanınan oyuncu Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı.

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz! "Gözüküyor Hande hanım"

Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Güneşi Beklerken, Keskin Bıçak gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya pozlarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sütyenli pozuyla adından söz ettirmişti. Doğandemir bu defa sütyen giymeden kamera karşısına geçti.

HANDE DOĞANDEMİR'DEN SÜTYENSİZ POZ!

36 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Doğandemir sütyensiz pozunu paylaştı.

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz!

O poza takipçileri, "Gözüküyor Hande hanım", "Baştan çıkartıcı", "Bu kadına aşığım" gibi yorumlar yaptı.

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz!

Geçtiğimiz günlerde sütyenli pozunu paylaşan Hande Doğandemir fit vücuduyla dikkat çekmişti.

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz!

Güzel oyuncu son zamanlarda cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettirmeye başladı.

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz!

Doğandemir'in Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz!

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz!

Hande Doğandemir'den sütyensiz poz!

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Instagram Hande Doğandemir
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