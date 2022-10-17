İSTANBUL (AA) - Red Bull tarafından Türk voleybolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Hande Baladın için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyununda kazanan belli oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir Türk voleybolcu için hazırlanan Hande Gibi Smaçla oyunu, 7 hafta boyunca 21 bin 807 kişi tarafından oynandı.
5,177,802 puanla en yüksek skora ulaşan Songül Ersoy, yarışmanın kazananı oldu. Ersoy, Red Bull sporcusu Hande Baladın’la tanışma ve özel alanda maç izleme şansına sahip olacak.
Ersoy, Red Bull sporcusu Hande Baladın’la tanışma ve özel alanda maç izleme şansına sahip olacak.
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