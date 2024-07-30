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  4. Hande Sarıoğlu'dan Icardi-Simge yorumu: Bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor

Hande Sarıoğlu'dan Icardi-Simge yorumu: Bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.07.2024 10:29
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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi sık sık Simge ile yakıştırılıyordu. Simge'nin her paylaşımı Icardi'ye yoruluyordu. Hande Sarıoğlu da bu konuda sessiz kalmayarak ilginç ifadeler kullandı.

Hande Sarıoğlu'dan Icardi-Simge yorumu: Bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor

Wanda Nara ve Icardi'nin boşanma süresince olması günlerdir gündemde. Sık sık Icardi ile yakışıtırılan Simge de bu konuda anılan bir isim.

Simge aşk dedikodularına, 'En baştan beri söylüyorum benim İcardi ile hiçbir alakam yok. Bizi İcardi ile birbirimize bağlayan şey müzik oldu. Hâlâ aynı şey geçerli. Onlara çok saygı duyuyorum. Mutlu olmalarını istiyorum' cevabını vermişti.

Bir konsere giden sunucu Hande Sarıoğlu'na da bu ikili soruldu.

Sarıoğlu, "Simge'nin de Icardi'yi, Icardi'nin de Galatasaray'ı kullandığı kadar kullanması gerekiyor. Yani Icardi Türkiye'ye geldi, kendini yoktan var etti, çok büyük bir sevgi kazandı. O yüzden burAda win- win olması lazım. Icardi Simge'nin şarkısını kullanarak çok büyük kitlelere hitap etti, Simge de bunun ekmeğini sonuna kadar yemesi gerekiyor" dedi.

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Hande Sarıoğlu
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