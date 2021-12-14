Hande Sarıoğlu ''Gusül abdesti'' yorumunu yanıtsız bırakmadı!

Magazin dünyasının renkli figürlerinden ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, cesur pozları ve sıra dışı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, bir takipçisinden gelen ''Handecim sana da bir gusül abdesti almak farz oldu. Greuther Fürth'e ilk galibiyetini aldırdın'' yorumuna, ''Brest'in de ilk galibiyeti benden'' yanıtını vererek gülme emojisi koydu.

YouTube'da futbol tahminleri yapan Hande Sarıoğlu, kendisini takip eden erkek takipçilerinin yorumlarını yanıtsız bırakmamaya çalışıyor.

Instagram'da 400 bin takipçisi bulunan Hande Sarıoğlu, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk olarak Aşk-ı Memnu dizisinde kameralarla tanışan Sarıoğlu, sonrasında Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programına katılmıştı.

Pasaport, Kaç Para Kaç, Böyle Çok Daha Güzelsin gibi programlarda sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, 2017 yılında TiviBu spora geçti.

2019 yılında Habertürk'te çalışmaya başlayan sunucunun işine, Instagram hesabından paylaştığı kalça dansı nedeniyle son verilmişti.

Sarıoğlu, kovulduktan sonra dans videosunun devamını paylaşarak ''Bunlar yüklenmemiş, bu beni üzer'' notunu düşmüştü.



