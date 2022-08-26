HangiKredi Ümraniyespor, Adana Demirspor'un konuğu olacak

İSTANBUL (AA) - HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 yenilgi alan Adana Demirspor 6 puanla 6. basamakta bulunuyor. 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Ümraniyespor ise 1 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.



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