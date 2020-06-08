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Hani’de yenilenen elektrik şebekesi eylülde tamamlanıyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 08.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik tarafından yenilenen ve bir kısmı yer altına alınacak olan Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki elektrik şebekesinin eylül ayında tamamlanarak devreye alınacağı bildirildi.

Dicle Elektrik tarafından yenilenen ve bir kısmı yer altına alınacak olan Diyarbakır’ın Hani ilçesindeki elektrik şebekesinin eylül ayında tamamlanarak devreye alınacağı bildirildi. 10 milyon liralık yatırım ile yılda 25 milyon kilovatsaat kayıp enerji kontrol altına alınacak.
Hani ilçesi alçak-orta gerilim yeraltı, havai tesis yapım işi 2019 yılının temmuz ayında başlatıldı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 10 milyon liraya mal olacak şebeke yenileme çalışması, korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre durdurulduktan sonra, normalleşme süreciyle birlikte yeniden başladı.

Yılda 25 milyon kilovatsaat kayıp önlenecek
Enerji şirketi yetkilileri, yaşanan zaman kaybının telafi edilerek Hani ilçesindeki şebeke yenileme çalışmalarının yaklaşık 3 aylık bir sürenin ardından eylül ayına kadar tamamlanarak devreye alınabileceğini bildirdi. Yetkililer, 10 milyon liralık bu yatırım sayesinde Hani ilçesinde yıllık yaklaşık 25 milyon kilovatsaat kayıp enerjinin de kontrol altına alınacağını ifade etti.

125 kilometre yeraltı kablosu döşenecek
Yatırım çalışması kapsamında Hani ilçesinde 6 adet yeni beton köşk binası kurularak 7,4 megavolt amper gücünde yeni trafo tesis edilerek, 400 adet panonun montajı yapılacak. Şebeke kapsamında ayrıca 125 kilometre uzunluğunda alçak ve orta gerilim yeraltı kablosu döşenecek. İletim şebekesi dahilinde 500 adet beton direğin yanı sıra ilçede 740 armatür ile birlikte 200 adet de aydınlatma direği dikilecek.

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