Hanifi Aslan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir bayramı daha karşılamanın sevinci içerisinde olduklarını ifade eden Hanifi Aslan, “İçinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini barındıran Ramazan’ı geride bırakıyoruz. Ramazan’daki Orucun, Allah’ın yeryüzüne serdiği sofranın farkında olmamıza, nimetlerin kıymetini ve israfın çirkinliğini anlamamıza, hali vakti yerinde olanların yoksulların hallerinin farkına varmalarına vesile olduğunu ümit ediyoruz. Bayramlar, birlik ve beraberliğin pekiştiği, küslerin barıştığı, sevginin coştuğu, umutların arttığı, kısacası toplumu toplum yapan en temel değerlerin hatırlandığı ve yaşandığı günlerdir. Fakat bu yıl Ramazan Bayramını her zaman olduğundan farklı bir şekilde yaşayacak; akrabalarımız, büyüklerimiz, arkadaşlarımız, çocuklarımız ve torunlarımızla uzaktan bayramlaşacağız. Ancak bu fiziki ayrılık bizi bizden ayıramayacak, sevgi, saygı, şefkat ve merhamet bağlarıyla birbirimize bağlı olacağız. Bütün dünya, büyük bir değişim ve dönüşümün içerisine girmiş durumda. Ülkemiz korona virüs Salgını sürecini başarılı bir şekilde yöneten ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Birlik ve beraberliği ile her daim dünya milletlerine örnek olan milletimizin, bu sıkıntılı günleri de en az zararla atlatacağına olan inancımız sonsuzdur. Bu süreçte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu düşüncelerle sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyor, yeni umutlarla karşıladığınız bayram sevincinizin devamlı olmasını temenni ediyor, Üniversitemizin değerli öğretim elemanlarının, idari personelinin, öğrencilerimizin, hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı’nı en samimi dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.



