Hanımeli projesine destek

Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği (AGİDER), Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan’ı ağırladı. Toplantıda 2020 yılına dair umutlar, hedefler ve kadın girişimciliği değerlendirildi.

Akdeniz Girişimci İşkadınları Derneği’nin (AGİDER), 2020 yılı ilk toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Arka Barut Hotel’de yapılan kahvaltılı toplantıya Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, kadın girişimciliğinin önemine vurgu yaparak, bölgede kadınlar için gerçekleştirdikleri projeleri ve 2020 yılı hedeflerini özetledi.

“Bugün burada istihdam sağlayan kadın girişimcilerle bir arada olmak gerçekten çok güzel bir duygu” diyerek sözlerine başlayan Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, “Hepimiz omuz omuza mücadele etmeliyiz. Kadınlar eşit temsiliyet ve güçlü olmayı istiyor. Bunu gerçekleştirilen de bireyin kendine özgüveni çok önemli” diye konuştu.

Konyaaltı’nda gerçekleştirdikleri Hanımeli Girişim Merkezi projesiyle bölgede fark oluşturmayı düşündüklerini anlatan Bostan, “Bu merkezden özellikle kendi markasını oluşturmuş kadınlar ortaya çıkacak. Proje, Belediye Başkanımız Semih Esen’in üzerinde çok düşünerek hazırladığı bir proje. Ayrıca yine meslek edindirme kursları kadınlarımızın meslek edinmesi noktasında etkili oluyor” dedi.

Konyaaltı’nda sadece kadınları değil babaları da düşündüklerini belirten Bostan, “Babalık kurslarımız AÇEV işbirliğiyle devam ediyor. Bu kursları tamamlayan bireyler kendi ve aile gelişimi açısından etkin olrark bir eğitim ve danışmanlık hizmeti alıyor” diye konuştu.

Fotoğraf çekiminin ardından AGİDER Başkanı Dr. Figen Sayın Yıldıran, Bostan’a katılımları için teşekkür ederek, AGİDER olarak kadın girişimciliği ve Hanımeli projesi konusunda yerel yönetimlerde üzerlerine düşecek her türlü desteğe hazır oldukları söyledi.

Toplantı Dr. Figen Sayın Yıldıran’ın, Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan’a plaket takdimi ile sona erdi.



