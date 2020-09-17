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Hanönü’nde doğada yetişen kuşburnu ile kızılcıklar köylüler için gelir kapısı oldu

KASTAMONU HABERLERİ  | 17.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, doğada yetişen kuşburnu ile bahçelerde yetişen kızılcık köylü vatandaşlar için ek gelir kapısı oldu.Çayından marmelatlına kadar birçok çeşidi yapılan kuşburnunun ihtiva ettiği birçok vitamin ve mineralle pek çok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde, doğada yetişen kuşburnu ile bahçelerde yetişen kızılcık köylü vatandaşlar için ek gelir kapısı oldu.
Çayından marmelatlına kadar birçok çeşidi yapılan kuşburnunun ihtiva ettiği birçok vitamin ve mineralle pek çok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. Pek çok faydası olan kuşburnu ve kızılcık meyveleri, Kastamonu’nun Hanönü ilçesindeki köylülerin ek gelir kaynağı oldu. Toplaması oldukça zahmetli olan kuşburnu ilçenin hemen hemen her yerinde bulunuyor. Kuşburnu çengelli dikenleri arasından tek tek toplanıyor. Özellikle kış ayları için serilip güneşte kurutuluyor. Pazarlarda tezgahtaki yerini alan kuşburnu, kilosu bir buçuk ile 5 ile 10 lira arasında Kızılcık ise 8 ile 10 lira arasında alıcı buluyor.
İlçede her yıl bu mevsimde kuşburnu toplayarak evinin mutfak ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen Atiye Gökırmak, "Eşimle birlikte her yıl toplayıp pazarda satıyoruz. Bunun yanı sıra kızılcıkta satarak evimizin bir takım ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kuşburnu toplaması çok zahmetli bir iş. Eşim kuşburnunun dalını tutar ve çeker bende toplarım. Sonra temiz bezin üzerine dökerek güneşte kuruturum. Yaşını da kaynatırım, kurusunu ise çay yaparım. Yaptığım çayı da komşularımızla birlikte şifa niyetine afiyetle içeriz" dedi.

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