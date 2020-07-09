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Hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

HATAY HABERLERİ  | 09.07.2020 21:22 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ve Dörtyol ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay mahkumiyet kararı bulunan T.A.

Hatay’ın Belen ve Dörtyol ilçelerinde haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay mahkumiyet kararı bulunan T.A. isimli şahıs yakalandı. Ayrıca Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ç.M. isimli şahıs yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bayramoglu Eczanesi
Antakya
Defne Eczanesi
Antakya
Irez Eczanesi
Antakya
Müge Eczanesi
Antakya
Akgün Eczanesi
Iskenderun
Erdem Eczanesi
Iskenderun
Öner Murt Eczanesi
Iskenderun
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