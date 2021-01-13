Hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Samsun’da hakkında 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli kadın, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde olduğu tespit edilen ve hakkında Samsun Ağır Ceza İlamat Masası tarafından ’izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme, nakletme satmak’ suçlarından 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., Samsun İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri JASAT timi ve İlkadım İlçe Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen A.K. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

