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Hapis cezası olan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

14.09.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin devriye görevinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hapis cezası olan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Eskil ilçesinde devriye atan Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri O.Ö. isimli şahsı durdurdu. Kimlik ve genel bilgi tarama (GBT) sorgusundan geçirilen şahsın aranması olduğunu tespit edildi. Jandarma ekipleri sorguyu genişlettiğinde şahsın hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 19 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınırken, Eskil İlçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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