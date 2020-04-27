Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu: Buradan çıkınca ilk işim anneme sarılmak

Hapse girişi sürecini anlatan Brezilyalı efsane, olayların kendisini çok etkilediğini söyledi.
ABC TV'ye röportaj veren Ronaldinho, "Paraguay'a girişte belgelerimizin illegal olduğunu öğrenince çok şaşırdık. O andan itibaren bizim niyetimiz mahkeme ve devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak bunu açıklığa kavuşturmaktı." ifadelerini kullandı.
Hapis cezasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen 40 yaşındaki unutulmaz isim, "Olayların buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Her zaman dua ediyorum bu işlerin bitmesi için. Biliyorum ki tanrı da böyle istiyor." dedi.
Cezası sona erdiğinde ilk yapmak istediği şeyin annesine sarılmak olduğunu belirten Ronaldinho, "Hayatım boyunca profesyonel yaşamın en üst seviyesinde kalmaya çalıştım ve etrafımdaki insanları mutlu etmek için uğraştım. Buradan çıkınca ilk yapacağım şey anneme sarılmak olacak. Annem Brezilya'daki koronavirüs krizi sebebiyle çok zor zamanlar geçiriyor." ifadelerini kullandı.
Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında cezası ev hapsine çevrilmişti.
Galatasaray'da büyük deprem!
Falcao'nun menajerinden flaş transfer açıklaması
İtalya’da takımlar sahaya iniyor
Burak Yılmaz Çin'e salladı, ülke karıştı!
75 milyonu gözden çıkardılar
Fenerbahçe'ye İsrail'den gol ve asist makinesi
O sadaka hayatımızı kurtardı
İtalya Ligi için tarih verildi!
Beşiktaş'a Sivasspor'dan cevap!
Robben futbola dönüyor!
Caner Erkin kararı! Fenerbahçe...
Bir ülke daha futbol maçlarını askıya aldı
Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak
Dev kulüp küme düşürülebilir
Polonya'da ligler mayıs ayında başlayabilir
Koronavirüs aşısının isminde şaşırtan Trabzonspor detayı
Okuyucu Yorumları 0 yorum