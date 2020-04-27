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  4. Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu: Buradan çıkınca ilk işim anneme sarılmak

Hapse giren Ronaldinho ilk kez konuştu: Buradan çıkınca ilk işim anneme sarılmak

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a giden ve ardından hapis cezasına çarptırılan Ronaldinho, yaşadığı sürecin ardından ilk kez konuştu.

Hapse girişi sürecini anlatan Brezilyalı efsane, olayların kendisini çok etkilediğini söyledi.

ABC TV'ye röportaj veren Ronaldinho, "Paraguay'a girişte belgelerimizin illegal olduğunu öğrenince çok şaşırdık. O andan itibaren bizim niyetimiz mahkeme ve devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak bunu açıklığa kavuşturmaktı." ifadelerini kullandı.

''OLAYLARIN BURALARA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEZDİM''

Hapis cezasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen 40 yaşındaki unutulmaz isim, "Olayların buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Her zaman dua ediyorum bu işlerin bitmesi için. Biliyorum ki tanrı da böyle istiyor." dedi.

''BURADAN ÇIKINCA İLK OLARAK ANNEME SARILACAĞIM''

Cezası sona erdiğinde ilk yapmak istediği şeyin annesine sarılmak olduğunu belirten Ronaldinho, "Hayatım boyunca profesyonel yaşamın en üst seviyesinde kalmaya çalıştım ve etrafımdaki insanları mutlu etmek için uğraştım. Buradan çıkınca ilk yapacağım şey anneme sarılmak olacak. Annem Brezilya'daki koronavirüs krizi sebebiyle çok zor zamanlar geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1,6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında cezası ev hapsine çevrilmişti.

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