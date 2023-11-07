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Harabe haldeki iş merkezi eğitim yuvası olacak

07.11.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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Donanma Mahallesi’ndeki harabe halde bulunan kalıcı iş merkezinin temel eğitim okulu olması için çalışmalar sürüyor.

Harabe haldeki iş merkezi eğitim yuvası olacak

Koray Aydın Parkı’nın altındaki kalıcı iş merkezi, Gölcük Belediyesi’nin girişimleriyle eğitim yuvasına dönüştürülüyor. Gölcük Belediyesi’nin girişimleri ve uzun yasal prosedürün tamamlanmasıyla, özel mülkiyette olan bağımsız bölümler üzerindeki tüm tedbir ve şerhlerin kaldırılması sonrasında, kalıcı işyerlerinin tümünün Maliye Hazinesi adına tapuda tescili işlemi tamamlandı. Akabinde kalıcı iş merkezi Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. Eğitim yuvasına dönüşecek olan iş merkezindeki inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kalıcı iş merkezindeki inşaat çalışmasını yerinde inceledi. Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve statik açıdan son derece sağlam olduğu belirlenen, 4 bin 800 metrekare kullanım alanı bulunan bina, inşaat çalışmaların tamamlanması sonrasında okul olarak kullanılacak. 2024-2025 eğitim-öğretim dönemine hazır olacak binanın şubat ayında tamamlanması hedefleniyor. Çalışmaların devam ettiği binada incelemeler yapan Başkan Sezer, "Atıl durumdaki kalıcı iş merkezinin mahallemiz için sorun olmaktan çıkması, milli servetin korunması ve eğitime kazandırılmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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