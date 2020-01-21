YURTHABER
  4. Haraç vermeyenlere işkence eden suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı

Haraç vermeyenlere işkence eden suç örgütü üyesi 3 kişi tutuklandı

ANKARA HABERLERİ  | 21.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Başkentte ikinci el kıyafetlerin satıldığı pazarda tezgah açanlardan zorla para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, ikinci el kıyafetlerin satıldığı pazarda tezgah açanlardan zorla para topladıkları, işlettikleri kahvehanede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilere zorla senet imzalattıkları iddiası ile gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 5 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- Olay

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu İskitler semtinde haftada 3 gün kurulan ikinci el giyim ve kıyafet pazarında tezgah açmak isteyen kişilerden haraç toplandığı belirlenmiş, borçlarını ödeyemeyen veya pazarda açtığı tezgah için haraç vermeyen kişilerin, kahvehanenin alt katındaki özel bölümde sopalarla dövüldükleri ve saçlarının kesildiği tespit edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda yaklaşık 8 ay süren soruşturma sonunda, kimlikleri belirlenen 9 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlenmişti.

8 zanlı gözaltına alınırken, firari bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Osmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladıOsmanlıspor, Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı
Pursaklar Belediyesine Fransa’da “İdeal Kent” ödülüPursaklar Belediyesine Fransa’da “İdeal Kent” ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Soğuk havalarda cilt sağlığı uyarısı

Mobilya sektöründe yeni bir dönem başlıyor

Mobilya sektöründe yeni bir dönem başlıyor

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bu okulda yarıyıl tatili yok

Bursa'daki "change" operasyonunun 16 zanlısı tutuklandı

Bursa'daki "change" operasyonunun 16 zanlısı tutuklandı

Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

Ankara Namaz Vakitleri 21 Ocak Salı

İmsak
06:31
Sabah
07:59
Öğle
13:05
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Salı

Cinnah Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Hülya Akkan Eczanesi
Cankaya
İpek Eczanesi
Cankaya
Merve Baysal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

1 senede 4 ton topladılar!

1 senede 4 ton topladılar!

Baskına giden polise oral seks teklifi

Baskına giden polise oral seks teklifi

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Türkiye'nin bir ucundan bir ucu 8 saat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.