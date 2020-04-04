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Harçlıklarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Ortaca’da yaşayan 12 yaşındaki Alperen Erhan Koçak, Koronavirüsle mücadele için başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına harçlıklarından biriktirdiği parayı bağışladı.İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Koçak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret etti.

Harçlıklarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

Ortaca’da yaşayan 12 yaşındaki Alperen Erhan Koçak, Koronavirüsle mücadele için başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına harçlıklarından biriktirdiği parayı bağışladı.
İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Koçak, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına destek vermek istediğini söyleyen Alperen Erhan Koçak, harçlıklarından biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlanması için Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e teslim etti.
Koçak’ın gösterdiği duyarlılığın kendisini duygulandırdığını söyleyen Başkan Uzundemir; “Alperen’in bu duyarlılığına çok teşekkür ederim. Herkese örnek olacak bir davranışta bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi bu vatanı Alperen gibi gençlerimiz kurtaracak. Alperen’i yetiştiren değerli ailesine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Alperen Erhan Koçak ise; “Değerli Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına harçlıklarımdan biriktirdiğim parayı bağışladım. Umarım bu sıkıntılı günleri kısa sürede atlatırız” dedi.

Harçlıklarını “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışladı

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