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Harçlıklarını kardeşlerine gönderdiler

SİNOP HABERLERİ  | 05.03.2020 13:48 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülen “Yolun İyilik Olsun” yardım kampanyası kapsamında Sinop Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Sinop İlahiyat Fakültesi öğrencileri harçlıklarını depremin vurduğu Elazığ ve Malatya ve zulümden kaçan İdlib halkına gönderilmek üzere İl müftüsü Ali Hayri Çelik’e teslim ettiler.31 Ocak 2020 tarihine Elazığ’da gerçekleşen depremde felaketi yaşayan vatandaşlara ve İdlib’de kaçan savaştan kaçan mültecilere anlamlı bir yardım da Sinop Anadolu İmam Hatip, Atatürk Anadolu Lisesi ve Sinop İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden geldi.

Harçlıklarını kardeşlerine gönderdiler

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde sürdürülen “Yolun İyilik Olsun” yardım kampanyası kapsamında Sinop Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi ve Sinop İlahiyat Fakültesi öğrencileri harçlıklarını depremin vurduğu Elazığ ve Malatya ve zulümden kaçan İdlib halkına gönderilmek üzere İl müftüsü Ali Hayri Çelik’e teslim ettiler.
31 Ocak 2020 tarihine Elazığ’da gerçekleşen depremde felaketi yaşayan vatandaşlara ve İdlib’de kaçan savaştan kaçan mültecilere anlamlı bir yardım da Sinop Anadolu İmam Hatip, Atatürk Anadolu Lisesi ve Sinop İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler harçlıkları ile biriktirdikleri paraları deprem bölgesine ve İdlib’de savaştan kaçan mültecilere ulaştırılmak üzere Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’e teslim ettiler. Yaşıtlarının çektikleri sıkıntılara duyarsız kalmayan gençler “Orada yaşanan deprem bizlerinde başına gelebilirdi. O savaştan kaçan mültecilerden biri de bizler olabilirdik. Soğukta ve sokakta kalabilirdik. Anne, babamızı yitirebilirdik. Elazığ’da ve İdlib’de gelen ve sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz arkadaşlarımız varken, burada istediğimiz gibi para harcamaya yüreğimiz el vermiyor. Herkesin imkanlar nispetinde depremzedelerin sıkıntılarını paylaşması gerekiyor. Bizler öğrenci olarak biriktirdiğimiz harçlıklar ve arkadaşlarımız ile birlikte topladığımız paralar oradaki insanların sıkıntılarını çok cüzi bir miktarını da olsa halletmelerinde yardımcı olmuş olacağız. Bizler elimizden geleni yapmaya çalıştık ve gayret ettik” dedi.
Öğrencilere bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden ve öğrencilere teşekkür eden İl Müftüsü Çelik, “Öğrencilerin bu duyarlı hareketleri beni çok duygulandırdı. Ülkemizin başına gelen bu felaketin yaralarının sarılması için toplumumuz yek vücut olarak imkanları nispetinde gayret göstermektedirler. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü bela ve musibetlerden muhafaza buyursun” diye konuştu.
Öğrenciler ile bir süre sohbet eden İl Müftüsü Çelik onlara Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlarından kitap hediye etti.

Harçlıklarını kardeşlerine gönderdiler

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