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Harçlıklarıyla 8 bin 500 km uzağa yardım eli uzattılar

ZONGULDAK HABERLERİ  | 22.04.2020 11:06 | Son Güncelleme

Japonya’da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japon eşi ile birlikte çocukları Tolga ve Haluk Zonguldak’a gıda yardımında bulundular.Korona virüsünün tüm dünyayı derinden etkilediği ve Türkiye’nin de etkilendiği bu süreçte Murat Enşici ve ailesi "Ülkeme ve memleketimizin bu süreci en az hasarla geçirmesini temenni ediyoruz.

Harçlıklarıyla 8 bin 500 km uzağa yardım eli uzattılar

Japonya’da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japon eşi ile birlikte çocukları Tolga ve Haluk Zonguldak’a gıda yardımında bulundular.
Korona virüsünün tüm dünyayı derinden etkilediği ve Türkiye’nin de etkilendiği bu süreçte Murat Enşici ve ailesi "Ülkeme ve memleketimizin bu süreci en az hasarla geçirmesini temenni ediyoruz. Bu zor günlerin atlatılması için elimizdeki imkanlarımızı kullanacağız" diye konutu.
İlk etapta 32 aile için gıda kolilerini Devrek’te hazırlattırarak yardımlarının nereye yapılmasının uygun olacağı konusunda 23. Dönem TBMM Başkanı Köksal Toptan ile görüşerek fikirlerini alarak Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ı aradığını ifade eden Enşici, "Sayın Valimiz Erdoğan Bektaş bey yardımın ulaştırılmasını istediği kurumu belirttikleri Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Derneğine teslim edilmiştir. Zonguldak Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Civelek Bey’e teslim edilmiştir. Zonguldak Vali Yardımcımız Nevzat Taşdan Bey kolilerin Devrek’ten alınmasındaki desteklerinden dolayıda çok teşekkür ederiz. Oğullarım da kendileri için biriktirdikleri harçlıklarını memleketlerine göndererek bu yardıma bir nebze de olsun katkı sağlamaya çalıştılar. Bu bizleri gururlandırdı. Japonya’da vatandaşlar böyle zor zamanlarda devletten yardım beklemek yerine kendi birikimleriyle sürece katkı sağlıyor. Görüyoruz ki benzer durum memleketimizde ülkemizde de yaşanıyor. Bu bizleri zor süreçte mutlu ediyor. Zonguldak’ım hep birlikte korona virüsünün üstesinden geleceğiz. Devletimizin ve yerel yöneticilerimizin hepimizin sağlıklı kalması için aldığı kurallara uyalım" diye konuştu.

Harçlıklarıyla 8 bin 500 km uzağa yardım eli uzattılar

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