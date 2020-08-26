YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Hareket halindeki araç alev aldı

Hareket halindeki araç alev aldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 26.08.2020 01:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hareket halindeki araçta yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Beyoba Mahallesi’nde meydana geldi.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hareket halindeki araçta yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde kırsal kesimde bulunan Beyoba Mahallesi’nde meydana geldi. 34 BM 0486 plakalı araç hareket halinde iken alev aldı.Araç sürücüsü ve çevre sakinleri, kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Daire Başkanlığı Edremit Itfaiyesi Grup Amirliği ekiplerinden de yardım istendi. Ekipler, araçta gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:54
Sabah
06:24
Öğle
13:15
İkindi
16:58
Akşam
19:57
Yatsı
21:20

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Elif Eczanesi
Merkez
Koray Eczanesi
Merkez
Yeni Kavunoğlu Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Bağış Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.