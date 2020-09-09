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Hareket halindeki otomobil alevlere teslim oldu

DENİZLİ HABERLERİ  | 09.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir otomobil hareket halindeyken alev aldı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, bir otomobil hareket halindeyken alev aldı. Aracın önünden yükselen alevleri fark eden otomobil sürücüsü kendisini can havliyle aracın dışına attı ve yangından yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, yangın, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Süleyman T. idaresindeki 15 EH 320 plakalı Tofaş otomobil, hareket halindeyken alev aldı. Aracın önünden yükselen alevleri gören sürücü Süleyman T., panik halinde kendisini dışarıya attı ve durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan otomobil söndürüldü. Yapılan incelemede yangının, çürüyen benzin hortumundan kaynaklandığı belirlendi.
Yangından dolayı trafiğe kapatılan yol, söndürülen aracın çekici marifetiyle yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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