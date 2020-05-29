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Hareket halindeki otomobilden kedi sesi gelince soluğu itfaiyede aldı

MANİSA HABERLERİ  | 29.05.2020 11:30 | Son Güncelleme

Manisa’da bir araç sürücüsü, hareket halindeyken arabanın motor kısmında kedi sesi duyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Manisa’da bir araç sürücüsü, hareket halindeyken arabanın motor kısmında kedi sesi duyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi. Arabanın motor kısmına yavru bir kedinin sıkıştığını fark eden kedi itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Şehir merkezinde bir araç sürücüsü, hareket halindeyken motor kısmından kedi sesi duydu. Araç sürücüsü aracıyla yakınındaki Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına ulaşarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri de, arabanın motor kısmına sıkışan kediyi kısa sürede çıkardı. Öte yandan özgürlüğüne kavuşan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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