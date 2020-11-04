YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Hareketsizlik alzaymır ihtimalini 3 kat artırıyor

Hareketsizlik alzaymır ihtimalini 3 kat artırıyor

SAMSUN HABERLERİ  | 04.11.2020 13:27 | Son Güncelleme

Alzheimer (Alzaymır) hastalığı hakkında bilgilendirmede bulunan Nöroloji Uzmanı Dr.

Hareketsizlik alzaymır ihtimalini 3 kat artırıyor

Alzheimer (Alzaymır) hastalığı hakkında bilgilendirmede bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Esin Baltacı, “Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite hastalığın oluşumunu 3 kat artırır” dedi.
Günümüzde toplumdaki yaş ortalamasının artması sonucunda nüfus artışına paralel olarak nörolojik hastalıklar da giderek yaygınlaşıyor. Toplum sağlığını tehdit eden yaygın hastalıklar için önlemlerin oluşması. Kişileri bu hastalıklara karşı bilgilendirmenin önemli olduğunu işaret eden Liv Hospital Samsun Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Esin Baltacı, “Yaşla birlikte artan hastalıkların başında Alzheimer hastalığı gelmektedir. Erken tanınması ve erken tedavi olanaklarına erişimin artması gerekmektedir" diye konuştu.

Yaş ve genetik yatkınlık en büyük risk faktörü
Alzaymırın beyin hücrelerinde azalma, hücreler arası bağlantıların bozulması ve bazı zararlı metabolik atıkların birikmesi ile oluştuğunu vurgulayan Uzm. Dr. Esin Baltacı şöyle devam etti: "En erken belirti hafıza ile ilgili olan unutkanlık, kişilik ve davranış değişiklikleri, öğrenme ve plan yapmada zorluk, yön bulmada güçlük, şüphecilik, uyku, yeme ve tuvalet alışkanlıklarında değişim, geç evrede yürüme güçlüğü, yutma güçlüğü ve kilo kaybıdır. Yaş ve genetik yatkınlık en büyük risk faktörleridir. Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, sigara, alkol, şeker, yetersiz fiziksel aktivite hastalığın oluşumunu 3 kat artırır. Risk faktörlerinin tedavi edilmesi, sebze ve meyve, balık tüketimini arttırma, yağlı yiyeceklerden kaçınmak, yeni şeyler öğrenmeyi artırmak gerekir."

Hasta yakınları için psikolojik destek önemli
Hasta yakınlarını bilinçlendirme ve erken görüntüleme yöntemlerinin hastalıkla mücadelede önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Esin Baltacı, "Çoğu durumda hastalar kadar yakınları da hastalıkların getirdikleri zorluklarla yıpranır, bu nedenle onlara psikolojik destek gerekir. Halen ülkemizde Alzheimer hastaları ve yakınlarının yaşam stillerini artıracak donanımlı daha fazla merkeze ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı

Samsun Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
07:03
Öğle
12:23
İkindi
15:08
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Karadeniz Eczanesi
Ilkadim
Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Liman Eczanesi
Atakum
Ozan Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Kestiği ağacın altında kalan şahıs öldü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
OMÜ’de son 5 yılda uluslararası öğrenci sayısı 2,5 kat arttı
OMÜ’de son 5 yılda uluslararası öğrenci sayısı 2,5 kat arttı
Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
Minibüs İle Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.