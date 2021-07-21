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"Harika Türk" piyanist Yüksel Dural, Ertuğrul Faciasıyla ilgili hazırladığı senfonik projeye destek bekliyor

21.07.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besteleri ve eserleriyle yabancı basında "Harika Türk" olarak yer alan, 100'ün üzerinde bestesi ve çoğunluğu yurt dışından olmak üzere de 180 ödülü bulunan piyanist kompozitör Yüksel Dural, Ertuğrul Fırkateyni Faciasıyla ilgili senfonik proje hazırladı - Piyanist Yüksel Dural: - "Orkestra, mehter ritmiyle gemiye gidiyor, gemide benim bestelerimle vals yapıyorlar. Sonra dönerken yavaş yavaş fırtınalar falan gelirken gemi yavaş yavaş büyük bir gürültüyle batıyor"

İSA TOPRAK - Bestelediği, icra ettiği eserlerle dünyada "Harika Türk" ve "Gök gürültüsünü yere indiren Türk" ifadeleriyle kendinden söz ettiren ve kazandığı yüzlerce ödülle Türkiye'yi yurt dışında temsil eden piyanist ve kompozitör Yüksel Dural, Ertuğrul Fırkateyni Faciasıyla ilgili hazırladığı senfonik proje için destek bekliyor.

Dural, 5 yaşında başladığı piyano eğitimine Viyana'da Rene Back ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Juliard Konservatuarında devam etti. İlk seyircili konserini 14 yaşında opera sahnesinde veren Dural, bir uçak kazasında Pasifik Okyanusu'nda kaybolan abisinin acısıyla zorlu günler geçirdi.

1996 ve 1997'de "South Achievement Pacific Award of Merit" 1998'de "Hollywood Unisong Certificate of Achievement" ödüllerini kazanan sanatçı, "Robin Hood" adlı eseriyle de onursal plaket aldı.

Dural, 2013'te "Honorable Mention Winner of the American Protege" ödülüne layık görüldü, aynı yıl dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall'da konser verdi.

Chopin'den sonra dünyada ilk cenaze marşı besteleyen, "Kraliçe Elizabeth" ve "Clinton" ödüllerinin de sahibi olan sanatçı, aralarında eski Başbakan Bülent Ecevit'in şiirlerinin de yer aldığı 100'ün üzerinde beste yaptı. Dural'ın, çoğunluğu yurt dışından olmak üzere 180 ödülü bulunuyor.

Piyanist Dural, 18 Haziran'da Kovid-19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere yardım etmek için düzenlenen ve YouTube'dan canlı yayınlanan "Music Matters for the Red Cross - Cambridge Musicians Unite" etkinliğine "All One" eseriyle katıldı.

- "İlmin Türkiye'den başladığını göstermeye geldim"

Yaşamına ve anılarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulunan piyanist Dural, yaptığı bestelerin hep Türkiye ile ilgili olduğunu, ülkesini tanıtmak ve en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ettiğini söyledi.

Dural, İtalya'da düzenlenen uluslararası bir yarışmada Türk piyanist olarak anons edildiğinde "yalandan" bir alkış olduğunu, bu nedenle moralinin bozulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ermeni bir piyanist yanıma geldi. 'Siz niye geldiniz? Bu bir ilimdir.' falan dedi. Ben de 'İlim Türkiye'den başlar da onu göstermeye geldim.' dedim. Fakat moralim sıfıra indi. Bach'la başlayacaktım, hemen daha önce ödül kazandığım Chopin'e döndüm. Herkes böyle 'Hadi yap da görelim.' der gibi bana bakıyor ama ben her şeyden kolay kolay yılmam. 'Hepsi klasik değil mi' dedim Chopin'den çaldım. 15 bin kişi bomba patlamış gibi ayağa fırladı, gazeteler diyor ki (Gök gürültüsünü yere indiren Türk)."

- "Ertuğrul Faciasıyla ilgili çalışmam üç bölümlü bir proje"

Piyanist Yüksel Dural, Sultan 2. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolunda batan "Ertuğrul Fırkateyni" faciasıyla ilgili dünyada ses getireceğine inandığı bir projesinin bulunduğunu belirtti.

Hazırlıklarını tamamladığı projesine sponsor bulamadığını dile getiren Dural, şu bilgileri paylaştı:

"Orkestra mehter ritmiyle gemiye gidiyor, gemide benim bestelerimle vals yapıyorlar. Sonra dönerken yavaş yavaş fırtınalar falan gelirken gemi yavaş yavaş büyük bir gürültüyle batıyor. İlk defa bir kaval koydum senfoniye. Ondan sonra da işte bu uzun hava falan oluyor. Piyanonun en son tuşuyla gemi batınca bitiyor. En son tuşunda tıp tıp derken koreografide hep bir balerin, balet ölüyor. Bir sessizlikten sonra müthiş bir gürültüyle üçüncü fırtına bölümü."

Müziğin insanlar için önemine dikkati çeken Dural, Türkiye'nin adını daha çok duyurması için yetenekli insanlara daha fazla imkan verilmesi gerektiğini söyledi.

Sanatçı Dural, çocuklar için de konser vermek istediğini ve gençlik konserleri düzenlemeyi planladığını sözlerine ekledi.

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