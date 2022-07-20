YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

Haris Seferovic, Galatasaray için İstanbul'da

20.07.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçreli santrfor: - "Burada olduğum için çok mutluyum"

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın transfer görüşmeleri yürüttüğü İsviçreli golcü Haris Seferovic İstanbul'a geldi.

Portekiz'in Benfica takımında forma giyen Seferovic, Lizbon'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'ne ulaştı. Seferovic'in yanında eşi ve çocukları da yer aldı.

Tecrübeli futbolcuya, Portekiz'deki sağlık kontrollerine katılan Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce de eşlik etti.

Bir grup taraftarın tezahüratlarla karşıladığı tecrübeli futbolcu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi. Çok mutluyum ve kendimi çok iyi hissediyorum. İyi bir sezon geçirmeyi diliyorum." diye konuştu.

Sakat olduğu yönünde iddialar olduğunun söylenmesi üzerine Seferovic, "Herhangi bir sakatlığım yok. Geçen sezon sakatlık yaşadım ama bu yıl iyi hissediyorum. Fit durumdayım. Herhangi bir problemim yok." ifadelerini kullandı.

Taraftarlara "üçlü" tezahüratı yaptıran Seferovic, kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

İsviçreli futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

- Kariyeri

Kariyerine İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.

Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde toplam 421 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu, 124 kez gol sevinci yaşadı.

İsviçre Milli Takımı'nın da formasını terleten Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: UEFA Şampiyonlar LigiFutbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den mesai saatleri açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig benfica futbol galatasaray haris seferovic süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.