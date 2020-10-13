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Harita çalışmalarında drone dönemi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, plan ve projelerin altlığını oluşturan halihazır haritalarını drone kullanarak kendisi üretiyor.Belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için sunduğu yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan uygulamalarına her gün bir yenisini daha ekleyen Adıyaman Belediyesi, fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemiyle harita yapımında da en son teknolojiyi kullanmaya başladı.Konu ile ilgili bilgi veren ve Adıyaman Belediyesinin plan ve projelerinde kullandığı haritaların bundan sonra insansız hava aracı yardımıyla üretileceğini dile getiren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, haritacılık faaliyetlerinde yersel ölçümlerle veri elde etmenin yüksek maliyet ve zaman anlamında önemli sorun teşkil ettiğini belirterek, buna çözüm olması için başlatılan drone ile haritalama çalışmaları sayesinde çok geniş alanların kısa sürede, yüksek doğrulukla ve düşük maliyetle haritalandığını ifade etti.Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, yeni uygulama ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Teknolojiden en iyi biçimde yararlanarak personellerimizin kapasitesini sürekli yüksek tutulmaya çalışıyoruz.

Adıyaman Belediyesi, plan ve projelerin altlığını oluşturan halihazır haritalarını drone kullanarak kendisi üretiyor.
Belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak için sunduğu yenilikçi, modern, teknolojik ve kolay erişim sağlayan uygulamalarına her gün bir yenisini daha ekleyen Adıyaman Belediyesi, fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemiyle harita yapımında da en son teknolojiyi kullanmaya başladı.
Konu ile ilgili bilgi veren ve Adıyaman Belediyesinin plan ve projelerinde kullandığı haritaların bundan sonra insansız hava aracı yardımıyla üretileceğini dile getiren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri, haritacılık faaliyetlerinde yersel ölçümlerle veri elde etmenin yüksek maliyet ve zaman anlamında önemli sorun teşkil ettiğini belirterek, buna çözüm olması için başlatılan drone ile haritalama çalışmaları sayesinde çok geniş alanların kısa sürede, yüksek doğrulukla ve düşük maliyetle haritalandığını ifade etti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, yeni uygulama ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Teknolojiden en iyi biçimde yararlanarak personellerimizin kapasitesini sürekli yüksek tutulmaya çalışıyoruz. Bu yeniliklerden sonuncusu ise şehrimizin imarında büyük kolaylık sağlayan drone ile haritalama çalışmaları oldu. Bu uygulama ile sadece plan ve projelerin altlığı oluşturmuyor, bunun yanında kaçak yapıların tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, kentin gelişimi ile ilgili karar verme, 3 boyutlu kent modellemesi, afet yönetimi ve kurtarma çalışmalarının yönlendirilmesi için yapıların sürekli izlenmesi gibi birçok uygulama da yapılabiliyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar şehrin kuzey, güney ve doğu bölgesinde yaklaşık bin 600 hektarlık alanda halihazır harita üretimini tamamlandı” diye konuştu.

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