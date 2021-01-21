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Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak

21.01.2021 11:01 | Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: -"59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacak"

Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, hak sahiplerinin yarın hesabına yatacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Ek ödeme tutarlarının banka ve PTT şubelerine gönderilerek ödeneceğini belirten Selçuk, "59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacak." ifadesini kullandı.

Emekli Sandığı Kanunu kapsamında, harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.

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