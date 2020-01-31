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Harran Üniversitesi, neolitik kazılar için araştırma merkezi oluyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Göbeklitepe Araştırmaları Şemsiye Grubu, Göbeklitepe, Karahantepe ve Soğmatar Ören yerlerine bilimsel araştırma gezisi gerçekleştirdi.Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Harran Üniversitesi Göbeklitepe Araştırmaları Şemsiye Grubu, Göbeklitepe, Karahantepe ve Soğmatar Ören yerlerine bilimsel araştırma gezisi gerçekleştirdi.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik tarafından üniversitede oluşturulan, yapılacak araştırmaların daha sistemli şekilde yürütülmesine olanak sağlayan ve birçok farklı bilim dalının bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmesine imkan hazırlayan şemsiye grupları proje konsepti sonuçlarını vermeye başladı.
Harran Üniversitesi’nin yeni yüzü haline gelen proje konsepti dahilinde Göbeklitepe ve Karahantepe kazılarına yönelik geçtiğimiz günlerde proje grup toplantısı yapılmıştı. Yapılabilecekleri yerinde görmek amacıyla grup öğretim üyeleri, Göbeklitepe, Karahantepe ve Soğmatar yerleşim alanlarında incelemelerde bulundu.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik başkanlığında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ ve araştırma grubundaki öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşen gezi, Göbeklitepe sit alanıyla başladı.
Araştırma ekibi, Göbeklitepe hakkında yetkililerden ayrıntılı bilgiler edindi. Ayrıca Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Güzel’in açıklamalarıyla Göbeklitepe eteklerinde bulunduğu düşünülen göl yeri detaylı incelendi ve burada yapılacak çalışmalar detaylandırıldı. Daha sonra Karahantepe’ye geçilerek ören yeri ayrıntılı olarak gezildi ve yapılması muhtemel çalışmalar gözden geçirildi. Son olarak Soğmatar’da bulunan Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün kazısını üstlenmeyi planladığı höyük, öğretim elemanlarınca detaylı olarak incelendi. Kurulan çalışma grubu ile Göbeklitepe ve Karahantepe ile Soğmatar kazılarından elde edilen kalıntılar bilimin tüm disiplinleri açısından incelenerek Şanlıurfa’da yaşamış olan toplumların etnik, sosyolojik ve biyolojik yapısı ve günlük yaşam biçimleri ortaya çıkartılmaya çalışılacağı belirtildi.
Ekibin en büyük hedefi ise, başta Göbeklitepe olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki tüm arkeolojik kazılara destek olarak bölge tarihinin bilinmeyenlerini gün yüzüne çıkarmaya yardımcı olmak olduğu vurgulandı. Böylece Harran Üniversitesi’nin özellikle neolitik kazılar için bir araştırma merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

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