Harran Üniversitesinde çok amaçlı antrenman sahası

Harran Üniversitesi’nde çok amaçlı antrenman sahası faaliyete girdi. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yapılan sahada incelemelerde bulundu.

Ziraat Bankası katkılarıyla Osmanbey Yerleşkesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda yapılan çok amaçlı antrenman sahasında incelemelerde bulunan Çelik’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanları eşlik etti. Sahanın öğrenciler için faydalı olacağını belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Spor kompleksi, spor aktivitelerine uygunluk bakımından işlevsel ve mimari açıdan da çok kullanışlı bir yapı olmuş. Öğrencilerimiz, çok amaçlı salonda kort tenisi, badminton, voleybol ve basketbol branşlarında çalışmalarını yapabilecek ve spor aktivitelerine katılabileceklerdir. Harran Üniversitesi olarak spora ve sporcularımıza önem vermekteyiz" diye konuştu.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Gökhan’ın çalışmalar hakkında bilgiler verdiği inceleme gezisinin ardından Rektör Çelik ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hançer aralarında badminton maçı yaptı.



