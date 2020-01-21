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  4. Harran Üniversitesinde teknoloji transfer ofisi kuruldu

Harran Üniversitesinde teknoloji transfer ofisi kuruldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 21.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesi Teknokent bünyesinde, akademik araştırmaların hızlı ve verimli ticarileşmesine ilişkin faaliyet ve organizasyonların yürütülebilmesi amacıyla Cabir Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Limited Şirketi kuruldu.Kurulan şirkete 8’inci yüzyılda bölgemizde yaşayan kimyacı ve metalurjist bilim insanı Cabir bin Hayyan’ın isminin verildiğini bildiren Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Genel Müdürü Prof.

Harran Üniversitesinde teknoloji transfer ofisi kuruldu

Harran Üniversitesi Teknokent bünyesinde, akademik araştırmaların hızlı ve verimli ticarileşmesine ilişkin faaliyet ve organizasyonların yürütülebilmesi amacıyla Cabir Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Limited Şirketi kuruldu.
Kurulan şirkete 8’inci yüzyılda bölgemizde yaşayan kimyacı ve metalurjist bilim insanı Cabir bin Hayyan’ın isminin verildiğini bildiren Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Hançer, “Transfer Ofisimize ismi verilen Cabir, zamanın Harran Üniversitesinin baş müderrislerindendir. Atomun parçalanıp çok büyük bir enerji açığa çıkaracağını Einstein’dan yaklaşık bin yıl önce söyleyecek kadar ileri görüşlü bir bilim insanıdır. Bu yönüyle bize ilham kaynağı olmuştur” diyerek Teknoloji Transfer Ofisine koordinatör olarak bilimsel anlamda birçok farklı projeye imza atan Harran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Vardin’in atandığını söyledi.
Cabir Teknoloji Transfer Ofisi Limited Şirketinin akademik araştırmaların ticarileşmesi ve firmalaşmasına yönelik başarılı çalışmalar yürüteceğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Koordinatör olarak atanan Prof. Dr. Vardin’in, bilimsel alt yapısı ve girişimci kişiliği ile bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden Üniversite yönetimi olarak eminiz. Kökleri asırlar öncesine dayanan Harran Üniversitesi’nin geçmişten gelen bilimsel çalışma vizyonunun asırlar sonrasına da taşınması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Teknokent ve Şanlıurfa’mız için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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