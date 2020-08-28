Harran Üniversitesine ilgi büyük

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklaması ile Harran Üniversitesini tercih eden öğrenci sayılarında büyük artış görüldü.

Harran Üniversitesinin birçok bölümünde yüzde yüz doluluk göstermesi ile birçok üniversiteyi gerisinde bırakarak en çok tercih edilen üniversitelerden biri oldu. Harran Üniversitesi yüzdelik olarak 93,84 ile ön lisans ve lisansta 5 bin 310 kontenjanın 4 bin 983’ü ilk yerleştirmede adaylar tarafından tercih edildi.

Harran Üniversitesini kazanan öğrenciler e-devlet üzerinde kayıt yapabilecekler. E-kayıtlar 29 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında başlıyor. E-devlet üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kayıt merkezlerine gelmelerine gerek olmayacak. Harran Üniversitesi kayıt merkezlerinde kayıt yapmak isteyen öğrenci adaylarının kayıt işlemleri ise 31 Ağustos - 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. E-kayıt üzerinden ve öğrenci işleri merkezlerinden kayıt yapacak adaylardan herhangi bir belge istenmiyor.

Harran Üniversitesi öğrencilerine, bir yıl ücretsiz İngilizce hazırlık kursuna katılma imkanı da sunuyor.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Üniversitemiz köklü bir üniversite olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tercih sonuçları Üniversitemiz adına memnuniyet vericidir. Bölümlerimizde yüzde yüzlük doluluk oranı, bizi tercih eden öğrencilerimizin üniversitemize güven duyduğunu göstermektedir. Harran Üniversitesi ailesi olarak öğrencilerimizi, ailelerini kutlar ve başarılar dilerim” diye konuştu.

