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Harris attı Bellona Kayseri kazandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.01.2021 09:03 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol’da Tyasha Harris rüzgarı esiyor.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.hafatsında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u yenerek dördüncü galibiyetini alırken Tyasha Harris 29 sayı üreterek maça damgasını vurdu.Maçın en skorer ismi olan Harris’i Bellona Kayseri Basketbol’da 18 sayı ile Kalani Browni 14 sayı ile Melis Gülcan, 10 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ, 5 sayı ile Zeynep Öykü Kalbisağde ve 4 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti.

Harris attı Bellona Kayseri kazandı

Bellona Kayseri Basketbol’da Tyasha Harris rüzgarı esiyor.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol ligin 15.hafatsında evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor’u yenerek dördüncü galibiyetini alırken Tyasha Harris 29 sayı üreterek maça damgasını vurdu.
Maçın en skorer ismi olan Harris’i Bellona Kayseri Basketbol’da 18 sayı ile Kalani Browni 14 sayı ile Melis Gülcan, 10 sayı ile Ayşegül Günay Aladağ, 5 sayı ile Zeynep Öykü Kalbisağde ve 4 sayı ile Mikiah Harrigan takip etti. Sezon başından beri takımın sayı yükünü çeken Tyasha Harris toplam 309 sayı ile zirvede yer aldı.

Harris attı Bellona Kayseri kazandı

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Öztürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Güçlü Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Furkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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