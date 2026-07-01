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Harry Kane, İngiltere'yi ipten aldı! Demokratik Kongo'nun peri masalı sona erdi

2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. İngiltere'nin 1-0 geriye düştüğü mücadele izleyenlerin nefesini kesti. Maçın son anlarında sahneye çıkan Harry Kane 2 gol birden atarak takımını adeta ipten alarak bir üst tura çıkarttı.

Harry Kane, İngiltere'yi ipten aldı! Demokratik Kongo'nun peri masalı sona erdi
Emre Şen

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan son 32 turunda, futbol dünyasının iki farklı ekolü olan İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta'da karşı karşıya geldi. Kongo'nun 1-0 öne geçmesiyle büyük şok yaşayan İngiltere, Harry Kane'in golleriyle sürprize izin vermedi.

İNGİLTERE'Yİ TEK BAŞINA TAŞIDI

Harry Kane, İngiltere yi ipten aldı! Demokratik Kongo nun peri masalı sona erdi 1

Maçın 75 ve 86. dakikasında gollerini kaydeden Harry Kane, Demokratik Kongo maçından takımının 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PERİ MASALI SONA ERDİ

Harry Kane, İngiltere yi ipten aldı! Demokratik Kongo nun peri masalı sona erdi 2

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası rüyası İngiltere maçıyla sona ermiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kongo Demokratik Cumhuriyeti Harry Kane dünya kupası
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