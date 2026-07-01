Harry Kane, İngiltere'yi ipten aldı! Demokratik Kongo'nun peri masalı sona erdi

Dünya Kupası'nda grupların ardından başlayan son 32 turunda, futbol dünyasının iki farklı ekolü olan İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Atlanta'da karşı karşıya geldi. Kongo'nun 1-0 öne geçmesiyle büyük şok yaşayan İngiltere, Harry Kane'in golleriyle sürprize izin vermedi.

İNGİLTERE'Yİ TEK BAŞINA TAŞIDI

Maçın 75 ve 86. dakikasında gollerini kaydeden Harry Kane, Demokratik Kongo maçından takımının 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

PERİ MASALI SONA ERDİ

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası rüyası İngiltere maçıyla sona ermiş oldu.