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Harry Kewell'dan Galatasaray ve Rijkaard itirafı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 08.09.2018 22:40 | Son Güncelleme

Notts County'nin başına geçen Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell, The Guardian'a açıklamalarda bulundu. Futbolcuyken sahada serbest oynamayı sevdiğini söyleyen Kewell, Türkiye'de 1 yıl çalıştığı Frank Rijkaard ile bu durumun değiştiğini söyledi.

Harry Kewell'dan Galatasaray ve Rijkaard itirafı!

İngiltere Ligi 2 ekiplerinden Notss County'nin başına geçen Harry Kewell, İngiliz basınıa verdiği röportajında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Futbola bakış açısından bahseden Kewell, Galatasaray'da Rijkaard döneminde zihninin açıldığını dile getirdi.

Galatasaray'da teknik direktörlüğünü yapan Rijkaard'ın kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Avustralyalı teknik adam ''Galatasaray'da Rijkaard ile zihnim açıldı, göremediğim şeyleri görmemi sağladı. Artık her zaman durup birkaç adım ilerisini görmeye çalışıyorum. Keşke Rijkaard'dan bir şeyler öğrenmek için daha fazla zamanım olsaydı'' ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak zorluklara açık olduğunu söyleyen Kewell ''Futbol kariyerim boyunca her sahaya çıktığım andan zevk aldım. İnişlerim, çıkışlarım oldu ama artık yeni kariyerini düşünüyorum. Yeni zorluklara, meydan okumalara hazırım'' dedi.

Kewell son olarak fubtola bakış açısı hakkında da konuşurken ''Futbol zor bir oyun değil. Size bir görev verilir ve onu uygularsınız. Ben teknik direktör olarak oyunculara nasıl pas atılması gerektiğini göstermeyi tercih etmiyorum. Futbolculara seçenek sunmalısınız. Bu da oyuncuları doğru pozisyonlara yerleştirmekle ilgili'' ifadelerini kullandı.

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harry kewell Galatasaray frank rijkaard

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