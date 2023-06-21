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Harşit Çayı’na atlayan genci polis ve itfaiye ekipleri kurtardı

21.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’de Harşit Çayı’na atlayan bir genç, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Harşit Çayı’na atlayan genci polis ve itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Cumhuriyet Caddesi, Yusuf Ziya Zarbun Sokak’ta bir vatandaşın Harşit Çayı’na kendisini bıraktığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri teyakkuza geçti.

Son dönemde gerçekleşen yağışlar nedeniyle debisi oldukça fazla olan Harşit Çayı’na kendini bırakan ve alkollü olduğu belirtilen B.B. (22) isimli genç suda çırpınmaya ve hızla ilerlemeye başladı.

İhbar üzerine gencin atladığı mevkiden yaklaşık 300 metre aşağıdaki Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önündeki köprüye gelen polis ve itfaiye ekiplerinin attığı halatı tutan B.B., uzun süren uğraşlar sonucunda boğulmaktan kurtarıldı.

Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve soğuktan etkilendiği belirlenen B.B., Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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