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Harun Taştan: "Yeni projelerle karşınızda olacağım"

OSMANİYE HABERLERİ  | 16.03.2020 12:50 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ünlü drift pilotlarından Harun Taştan ülke çapında ses getirecek projelere imza atacağını söyledi.Projeleri hakkında bilgi veren Harun Taştan, "Ülkemizde motor sporlarının revaçta olmadığı aşikar ama biz bu sporu sevenler olarak popülaritesini arttırabilmek için projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Harun Taştan: "Yeni projelerle karşınızda olacağım"

Türkiye’nin ünlü drift pilotlarından Harun Taştan ülke çapında ses getirecek projelere imza atacağını söyledi.
Projeleri hakkında bilgi veren Harun Taştan, "Ülkemizde motor sporlarının revaçta olmadığı aşikar ama biz bu sporu sevenler olarak popülaritesini arttırabilmek için projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şuan gerek sosyal medya gerek YouTube aracılığıyla kurallara ve usullere uygun şekilde drift ile alakalı videolar çekip insanlara bu sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Instagram ve YouTube fenomenleri ile hem eğlenceli hem de bu sporu trafiğe kapalı alanlarda uygun şekilde çekmeye gayret gösteriyoruz. Gençlerimiz ve bu sporu sevenler imkan sağlanmadığı için caddelerde ve güvenlik önlemi almadan yapmaya çalışıyorlar. Biz bunun önüne geçmek ve bu sporun asıl yeri olan pistlerde düzgün şekilde yapılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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