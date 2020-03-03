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Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor

MERSİN HABERLERİ  | 03.03.2020 14:41 | Son Güncelleme

Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen ve hasadına başlanan eriğin kilogram satış fiyatı 250 lirayı buldu.

İlk erik hasadı, Ayaş Mahallesi'ndeki Cengiz Yıldız'a ait 8 dönümlük serada başladı.

Hasadı yapılan erikler 100 gramlık paketlere konularak başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere büyük şehirlerdeki satış noktalarına gönderildi.

Erik üreticisi Yıldız, yaptığı açıklamada, bu yıl hava şartlarının uygun gitmemesi nedeniyle hasadın geç yapıldığını belirtti.

İlk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"10 yıldır örtü altı erik yetiştiriciliği yapmaktayım. Bu yıl hava şartlarının uygun gitmemesi nedeni ile gecikmeli de olsa ilk erik hasadını yapmaktan dolayı çok mutluyum. İlk hasadımızı kilogramı 250 liradan verdim. İnşallah bundan sonraki yıllarda da ilk erik hasadını buradan yapacağız."

İstanbul Sebze ve Meyve Halinde komisyonculuk yapan Haydar Canbay da ilçede hasadı yapılan eriği satın alarak İstanbul'da satışa sunacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Erik Hasad

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