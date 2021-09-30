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Hasadı başlayan kestanede ihracat hedefi 50 milyon dolar

30.09.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak: - "Kestane rekoltemizin 2021 yılında geçen seneye oranla yüzde 10 civarında daha yüksek olmasını bekliyoruz. Kestane kalitesi ihracat için de son derece elverişli"

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, rekoltesinde bu yıl yüzde 10'luk artış beklenen kestanedeki ihracat hedeflerinin 50 milyon dolar olduğunu belirtti.

Uçak, yaptığı açıklamada, hasadı başlayan kestanenin iç piyasadaki yoğun tüketiminin yanı sıra önemli bir ihracat ürünü olduğunu vurguladı.

Geçen yıl gerçekleştirilen 24 milyon dolarlık kestane ihracatının 19,4 milyon dolarlık dilimini Egeli ihracatçıların yaptığını kaydeden Uçak, Türkiye'nin kestane ihracatından ortalama yüzde 80-90 arasında pay aldıklarını aktardı.

Aydın'ın kestane üretiminde ilk sırada olduğunu belirten Uçak, "Türkiye 2020 yılında 76 bin 45 ton kestane üretmişti. Kestane rekoltemizin 2021 yılında geçen seneye oranla yüzde 10 civarında daha yüksek olmasını bekliyoruz. Kestane kalitesi ihracat için de son derece elverişli. 2019 yılında 36 milyon dolarlık kestane ihraç etmişken, 2020 yılında pandemi nedeniyle yüzde 33’lük bir düşüş yaşamıştık. 2021 yılında kestane ihracatımızın 2019 yılındaki seviyeyi geçerek 50 milyon dolar gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Beydağ ilçesinin kestane üretimde önemli merkezlerinden biri olduğuna değinen Uçak, ihracat için bakılacak ürünlerin Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü inspektörleri tarafından yapılması taleplerinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından uygun görüldüğünü kaydetti.

Uçak, kestane ihracatçılarına zaman ve maliyet avantajı sağlayan bu karardan dolayı Pakdemirli ve bürokratlarına teşekkür etti.

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