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Hasadı bitti, kilometrelerce kuyruk oluştu

12.10.2023 11:25 | Son Güncelleme:
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Tokat’ın Sulusaray ilçesinde çiftçiler hasat ettikleri şeker pancarlarını satabilmek için kantar önünde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde şeker pancarı hasadında sona yaklaşıldı. Tarla işlerini bitiren çiftçiler hasat ettikleri pancarları tartmak ve fabrikalara teslim etmek için kantarların yolunu tuttu. Sulusaray ilçesine tartım işlemi için gelen çiftçiler ürünlerini satabilmek için kantar önünde kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Çiftçiler kuyrukta ön sıralara geçebilmek için sabahın ilk saatlerinde sıraya girdi. 3 kilometreye yaklaşan kuyruk uzunluğunda çiftçiler 4 saat beklemek zorunda kaldı.

"TRAKTÖRLERİN OLUŞTURDUĞU KUYRUK 3 KİLOMETREYE YAKLAŞTI"

Traktörlerin oluşturduğu kuyruğun 3 kilometreye yaklaştığını belirten Nejdet Öner, "Ben buraya yeni geldim ancak benim elemanlarım buradaydı, onlar sabahtan itibaren beklemeye başladılar. Traktörlerin oluşturduğu kuyruk 3 kilometreye yaklaştı" dedi.

"TRAKTÖRLERİN OLUŞTURDUĞU KUYRUĞUN UZUNLUĞU 3 KİLOMETREYİ BULUYOR"

4 saattir beklediğini belirten Remzi Ay, "Sabah 8.00’de buraya geldim, şu an saat öğlen 12.00’yi geçti. Traktörlerin oluşturduğu kuyruğun uzunluğu 3 kilometreyi buluyor. Millet burada bekliyor, bırakıp evimize de gidemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"4 SAATTİR BURADA BEKLİYORUM"

Sabahın erken saatlerinde beklemeye başladığını belirten Ali Osman Gülal, "Sabah 9.00’da buraya geldim, 4 saattir burada bekliyorum. İçeri girdiğimizde de palette bekleyeceğiz. 2 kilometre uzunluğunda vardır. Paletler doğru çalışmadığı için insanlar burada mağdur oluyor" şeklinde konuştu.

Uzun kuyruğa işletmede yaşanan bazı teknik problemlerin neden olduğu ileri sürüldü.

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