YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hasadı gecikmeli başlayan hububatta yüksek kalite elde edildi

Hasadı gecikmeli başlayan hububatta yüksek kalite elde edildi

07.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik: - "Kıraçlarda arpa için dekarında 400 kilogram verim elde ediliyor. Bu da çok iyi hamdolsun. Geçen yıl kuraklık yaşadık, bu yıl çok iyi gidiyor" - "Sanayicimizde ve çiftçimizde ürün var. Pandemi sürecinde de market raflarında un, bulgur, makarna ve yağ eksik olmadı"

ABDULLAH DOĞAN - Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, mayıs-haziran yağışlarından dolayı hububatta hasadın iki hafta gecikmeli başladığını belirterek, kuru alanlarda arpa için dekarında 400 kilogram verim elde edildiğini söyledi.

Çevik, AA muhabirine, Konya Ovası'nda hububat hasadına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- Rekolte beklentisi 18 ila 20 milyon ton

Bu yıl mayıs-haziran yağışlarının bitki gelişimini olumlu desteklediğini anlatan Çevik, "Bundan dolayı hasatta 2 haftalık gecikme yaşandı. Arpalar başladı, buğdayda da sulanmayan yerlerde hasat sürüyor. Kıraçlarda arpa için dekarında 400 kilogram verim elde ediliyor. Bu da çok iyi hamdolsun. Geçen yıl kuraklık yaşadık, bu yıl çok iyi gidiyor. Buğdayda rekoltenin 18 ila 20 milyon ton arasında gerçekleşeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

- "Çiftçi memnuniyeti hat safhada"

Çevik, bayram sonu hasadın hızlanacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretici maliyetlerini hesaplayarak devletimiz fiyat açıkladı. Temmuzda ek olarak buğdaya ton başı 400, arpaya 200 lira verildi. Çiftçiye de destek olarak iyi bir adımdı. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz. Arpanın tonu 6 bin 200, Anadolu kırmızı sert buğday da 7 bin 450 lira oldu. Çiftçi memnuniyeti hat safhada. Buğday ve arpanın kalitesi iklim şartları iyi gittiğinden dolayı çok iyi."

- "Türkiye'nin gıda yönünden hiçbir sıkıntısı yok"

Rusya-Ukrayna savaşının dünyanın tarımsal ticaretin yüzde 40'ını karşıladığını aktaran Çevik, bu iki ülkenin savaşı nedeniyle dünyada gıdada sıkıntısının yaşanacağına dair endişelerin olduğunu anımsattı.

Çevik, Türkiye'nin özellikle hububatta kendine yetebilirliğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kendine yeten ürünü var. Bazı ürün gruplarında ithalat olabilir ve mamul madde ihracatında dahili işleme rejimiyle ithalat yapılacaksa, devletimiz iki ülke ile diyalog içerisinde. Bu gıdayı da insanlığa ulaştırılması için Cumhurbaşkanımız çaba gösteriyor. Türkiye'nin gıda yönünden hiçbir sıkıntısı yok. Ukrayna'dan buğday gelmese ne olur, piyasada buğday var. Konya Ticaret Borsasına günlük ortalama 4 ila 6 bin ton arasında ürün geliyor. Lisanslı depolarda işlemler yapılıyor. Sanayicimizde ve çiftçimizde ürün var. İhtiyacımız olmaz. Pandemi sürecinde de market raflarında un, bulgur, makarna ve yağ eksik olmadı."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da yaz spor okullarına ilgi artıyorKonya'da yaz spor okullarına ilgi artıyor
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldıİstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
Başkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandıBaşkentte çeşitli suçlara karışan 236 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
konya ticaret borsası

Konya Namaz Vakitleri 7 Temmuz Perşembe

İmsak
03:41
Sabah
05:28
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:22
Yatsı
22:01
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Ampul ve patatesle sorunu anında çözün! Nasıl mı...?

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sözleri olay yarattı! “Uzaylılar her zaman buradaydı”

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Eski hostes anlattı! “Bekar olmadığımı kanıtlamak için...”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Kafatasının bir kısmını kaybetti! “Beynimi deri koruyor”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.