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Hasadı yapılan erik kadınların eliyle bahçeden tezgahlara geliyor

27.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Silifke'de 15 bin alana sahip bahçelerde yetiştirilen eriğin hasadı ve paketleme işlemi tarım işçisi kadınlarca yapılıyor - 5 yıldır düzenli olarak erik hasadına katılan Elif Abaş: - "Erik toplama işi ile hem çalışıyoruz hem de stres atıyoruz. Güzel bir yaşantı. Evde oturan hanımlara da tavsiye ederim"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Silifke ilçesindeki erik bahçelerinde çalışan tarım işçisi kadınlar, kazandıkları parayla ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

İlçede 15 bin dönüm alana sahip bahçelerde devam eden ve bu yıl 15 bin ton rekolte beklenen erik hasadında bin dolayında kadın görev yapıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gelerek ağaçlardaki erikleri tek tek toplayan kadınlar, belirlenen alanlara istifledikleri meyveyi daha sonra kaselere bırakarak satışa hazır hale getiriyor.

Günlük 8 saat süren mesailerini erik bahçelerinde geçiren yöre kadınları, hasattan kazandıkları ücretle ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kadınlar emeklerinin karşılığında 160 lira yevmiye elde ediyor.

İşçilerden Elif Abaş, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır erik hasadına katıldığını söyledi.

Erik bahçelerinde çalışmanın kendisine iyi geldiğini ifade eden Abaş, "Sabah saat 05.00'te geliyoruz. Burada erik hasat ediyoruz. 8 saat çalışıyoruz. Buradan kazancımızla evdeki ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çocuklar okula gidiyor. Onlara bakıyoruz. Ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Çok neşeliyiz. Burada güzel ortam var. Zamanımızı güzel geçiriyoruz. Erik toplama işi ile hem çalışıyoruz hem de stres atıyoruz. Evde oturan hanımlara da tavsiye ederim." diye konuştu.

Sultan Yalman da erik hasadı işini severek yaptığını belirterek sürekli tarım işlerinde çalıştığını dile getirdi.

Kadınlarla çalışmanın güzel olduğunu anlatan Yalman, "Hep çalışıyoruz. Kazancımızla evimizin ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Sultan Keskin de uzun süreden beri tarım işçiliği yaptığını ve geçimini bu işlerden temin ettiğini aktardı.

Hasat mesaisine erken başladıklarını ve ilçe ekonomisine katkı sunmaktan dolayı gurur duyduklarını aktaran Keskin şöyle konuştu:

"Emekçi kadın olarak eşimize, evimize, ailemize katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Güzel geçiyor bizim için, sıkıntılı değil. Burada 8 saat çalışıyoruz. Evimize gittiğimizde ailemizle, çocuklarımızla ilgileniyoruz. Çok şükür güzel bir yaşantımız var. Katkıda bulunmak iyi. Uğraşıp çaba vermek güzel. Bir şeylerle uğraşıyoruz. Yük, genellikle kadınlarda tabii erkekler de var ama bu işleri genelde kadınlar yapıyor. Mutluyuz ve çalışmaktan zevk alıyoruz."

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