Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki oyuncu Şampiyon Başakşehir ile yarın sözleşme imzalayacak. Milli oyuncu İstanbul ekibi ile Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek.

8 yıl Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray ve Trabzonspor da ilgileniyordu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu tercihini Başakşehir'den yana kullandı.

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe formasıyla 242 maça çıkarken 8 gol 31 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon da Mehmet Topal sözleşmesi Fenerbahçe ile sona erdikten sonra Başakşehir'in yolunu tutmuştu. (Ajansspor)

