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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.08.2020 21:42 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hasan Ali Kaldırım transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki oyuncu Şampiyon Başakşehir ile yarın sözleşme imzalayacak. Milli oyuncu İstanbul ekibi ile Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek.

8 yıl Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım ile Galatasaray ve Trabzonspor da ilgileniyordu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu tercihini Başakşehir'den yana kullandı.

Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe formasıyla 242 maça çıkarken 8 gol 31 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezon da Mehmet Topal sözleşmesi Fenerbahçe ile sona erdikten sonra Başakşehir'in yolunu tutmuştu. (Ajansspor)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
h ali efendi duzgun bir oyuncu ama kendini fazla gelistiremedi ondan beklenen soldan bindirmeleri iyi ortalari yapamadi standardi asamadi zaman zaman iyi oldugu donemler oldu ama fb ye yetmedi hayirlisi olsun
Caneri getirdiler tabi... Hasan ali kendini geliştirmiş ve geliştirmeye devam edecek harika bir sol kanattır. Son 2 yılda, süper şeyler sergiledi.
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