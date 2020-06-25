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Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.06.2020 21:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım'ın, Başakşehir ile anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Hasan Ali Kaldırım için sürpriz ortaya çıktı.

NTV'nin haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.

2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

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