Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen oyunculardan biri olan Hasan Ali Kaldırım için sürpriz ortaya çıktı.
NTV'nin haberine göre; 8 yıldır Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sonuna gelen Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.
30 yaşındaki sol bekin, sezonun sona ermesinin ardından yeni takımıyla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzalayacağı aktarıldı.
2012'de Kayserispor'dan 3.75 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Hasan Ali, 240 maçta 8 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.
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